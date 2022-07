Les tiques envahissent les forêts en France : quelles recommandations si vous êtes mordu ?

La méthode la plus sûre reste le tire-tique, vendu en pharmacie. Pour s'en servir, il suffit de glisser le crochet sous la tique sans l'écraser et d'effectuer, une fois près de la peau, un mouvement rotatif pour prendre l'insecte en entier. Désinfectez alors la plaie avec un antiseptique et lavez-vous les mains. Si vous n'avez pas cette pince spéciale, il est possible d'utiliser une pince à épiler. Dans ce cas-là, il faut toutefois saisir la tique à la base en tirant vers le haut, mais sans tourner. La manœuvre reste "difficile" et "peu conseillée", prévient l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à TF1info.

L'ether ou tout autre alcool est en revanche à proscrire. "Si vous essayez d'endormir la tique de cette manière, le rostre, soit l'appareil buccal de l'animal, se renferme et reste bien accroché à la proie", insiste l'USPO. L'acarien, anesthésié, peut également régurgiter le sang potentiellement contaminé, augmentant les risques d'infection. De même, il est préférable de ne pas enlever le parasite avec les doigts, pour la même raison.