Les vacances d’été creusent-elles les inégalités sociales à l’école

Et les inégalités ne se creusent pas seulement dans des compétences scolaires puisque l’Insee constate que "plus les élèves partent longtemps en vacances d’été et plus ils ont l’occasion de pratiquer de nouvelles disciplines sportives, ce qui diversifie et renforce leur intérêt pour le sport pendant leurs loisirs". La durée des vacances, et la forme qu’elles prennent, jouent donc un rôle indéniable dans l’écart de l’apprentissage entre élèves favorisés et défavorisés. Mais pour de nombreux spécialistes, ce sujet, qui revient sans cesse dans le débat public, n’est pas le plus urgent à traiter face aux inégalités. "En réalité, c’est un échec de l’école", soutient Corinne Tapiero, vice-présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP). "Le facteur réel d’inégalités, c’est que l’école ne joue plus le rôle d’ascenseur social et que des enfants ne savent plus lire en rentrant en classe de 6e."

Il est vrai que milieu scolaire accentue lui-même les inégalités sociales, d’après les travaux du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) qui pointent que "la France est l'un des pays de l'OCDE où le lien entre le statut socio-économique et la performance dans PISA est le plus fort avec une différence de 107 points entre les élèves issus d’un milieu favorisé et ceux issus d’un milieu défavorisé. Cette différence est nettement supérieure à celle observée en moyenne dans les pays de l’OCDE (89 points)".