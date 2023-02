Les violences intrafamiliales non conjugales en hausse de 16% en 2021

Les chiffres sont-ils dus à la libération de la parole des victimes ? Ce mardi 28 février, le ministère de l'Intérieur a révélé les statistiques des violences intrafamiliales non conjugales pour l'année 2021, en forte hausse par rapport à 2020. Cette année-là, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 64.300 victimes de violences intrafamiliales non conjugales, dont 47.900 au titre de violences physiques et 16.400 de violences sexuelles. Soit une hausse de 16% par rapport à 2020. 80% des victimes étaient mineures au moment des faits et plus de la moitié (59%) des femmes.