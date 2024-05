La levure chimique est un indispensable de la pâtisserie, mais aussi un allié dans l’entretien. Associée au vinaigre blanc, elle joue le même rôle que le bicarbonate de soude. Ce produit peut être une alternative intéressante aux produits ménagers néfastes pour la santé.

De manière générale, on utilise la levure chimique en cuisine et en pâtisserie. Sans elle, nos gâteaux ou nos sauces n’ont aucune tenue. En revanche, ce que l’on sait moins, c’est que ce produit possède de nombreuses vertus insoupçonnées. Elle est un précieux allié dans l’entretien de la maison. Plutôt que d’avoir recours à des produits ménagers toxiques, on attrape nos petits sachets de levure chimique pour nettoyer nos bijoux, nos ustensiles de cuisine, et même déboucher un évier !

Nettoyer les bijoux avec de la levure chimique

Avec le temps, nos bijoux ont tendance à se ternir, voire noircir sous l’effet de l’usure. Pour leur rendre leur éclat, la levure chimique est particulièrement efficace. Deux options s’offrent à vous. Vous pouvez saupoudrer vos objets en or ou en argent avec le produit puis frotter délicatement avec un linge humique pour vous débarrasser des traces indésirables. Il est aussi possible de laisser tremper les bijoux dans une bassine d’eau avec une cuillère à soupe de levure chimique. Les deux techniques fonctionnent aussi très bien avec les objets en inox ou en acier, tels que les couverts ou encore l’argenterie.

Nettoyer les joints avec de la levure chimique

La levure chimique est une bonne alternative au bicarbonate de soude pour nettoyer les joints d’une cuisine ou d’une salle de bain. Avec le temps et l’humidité, ils peuvent noircir et des moisissures peuvent apparaître. Pour vous en débarrasser, mélangez dans un récipient un sachet de levure avec du jus du citron jusqu’à obtenir une pâte. Vous n’avez plus qu’à appliquer cette mixture sur la zone à nettoyer et frotter quelques instants avec une brosse à dents. Laissez reposer pendant environ deux heures puis rincez abondamment à l’eau claire. Vos joints retrouveront leur blancheur et leur éclat.

Éloigner les fourmis avec de la levure chimique

Dès que les beaux jours reviennent, les fourmis sont de sortie. Ces insectes indésirables s’invitent dans nos maisons sans qu’elles n'y soient invitées et les déloger est un véritable cauchemar. Il est possible de les tenir éloigner de nos cuisines avec de la levure chimique. Comment ? En versant le produit sur leur trajet de prédilection. N’hésitez pas à tracer un chemin vers la sortie pour les empêcher de revenir.

Déboucher un évier avec de la levure chimique

Là aussi, si vous n’avez pas de bicarbonate de soude sous la main, vous pouvez opter pour la levure chimique pour déboucher votre évier. En l’associant à du vinaigre blanc, il va agir de la même manière. En effet, leur association va provoquer une mousse qui va désintégrer toute la saleté incrustée dans la canalisation. Pour cela, il vous suffit de verser trois cuillères à café de levure chimique et une tasse de vinaigre blanc. Laissez agir pendant une petite demi-heure puis ouvrez le robinet pour rincer à l’eau chaude. Vous pouvez dire adieu à votre évier bouché !