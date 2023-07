Liberté de la presse : comment expliquer le bond de la France au classement de Reporters sans Frontières ?

La situation ne s’améliore pas en 2020 et la France conserve sa 34e place. La fin de l’année est particulièrement marquée par des manifestations contre le nouveau schéma national de maintien de l’ordre et le projet de loi de sécurité globale, qui tendent tous deux à limiter la réalisation et la diffusion d'images des policiers et gendarmes. Et donc à restreindre la couverture médiatique des mouvements sociaux. "Les agressions contre les journalistes et les interpellations abusives se sont notamment multipliées", signale à nouveau l'ONG.