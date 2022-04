Liberté de la presse : la France classée seulement 34e, "derrière le Ghana et l'Uruguay" ?

Quid des pays qui devancent la France ? On retrouve bel et bien l'Uruguay (18e) ou le Ghana (30e), ce qui n'a toutefois rien de particulièrement surprenant. Accra est en effet souvent dépeint comme un "îlot de démocratie en Afrique de l'Ouest", quand Montevideo a été défini comme le pays le plus démocratique de la région d'Amérique latine et des Caraïbes par un classement dévoilé par The Economist. Plus surprenante est la place du Cap-Vert (27e) ou du Surinam (19e). Notons que si bon nombre de pays de l'UE figurent devant la France, à commencer par l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal ou les Pays-Bas, nous nous trouvons devant l'Italie (41e) ou la République Tchèque (40e). La Bulgarie est le pays de l'Union le moins bien classé (112e), derrière la Hongrie de Viktor Orbán (92e).

Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, la place de la France dans le classement de RSF n'a que peu évolué. Elle est toutefois passée de la 39e à la 34e place. Au sein de l'index de The Economist évoqué plus haut et visant à évaluer la santé démocratique des États, notre pays pointe à la 24e place sur 167 pays. Durant l'actuel quinquennat, La France a été reléguée dans la catégorie des "démocraties défaillantes ". Des points ont été perdus durant la crise sanitaire, en raison des restrictions imposées à la liberté de déplacement, via "plusieurs confinements et des couvre-feux nationaux".