"Ligue du LOL" : l'enquête pour harcèlement classée sans suite

L'affaire de la "Ligue du LOL" classée sans suite. Le parquet de Paris a clos son enquête sur des soupçons de cyberharcèlement émanant de ce groupe Facebook composé de journalistes et de communicants, au début des années 2010. La polémique avait provoqué un scandale au sein de la profession début 2019, mais aussi des licenciements et au moins deux décisions des prud'hommes au bénéfice des mis en cause.

Suite à une enquête du site Checknews de Libération, de nombreux internautes avaient accusé plusieurs ex-membres du groupe Facebook, essentiellement des jeunes journalistes et des communicants, et d'autres personnes extérieures. En cause : du harcèlement sur internet au tournant des années 2010, mais aussi des critiques publiques qui auraient lancé des "meutes" numériques contre eux.