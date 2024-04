La direction du lycée musulman Averroès "convaincue" que le contrat avec l'État sera rétabli

Le lycée lillois a vu sa subvention coupée par l'État à cause d'enseignements jugés "contraires aux valeurs de la République". Le directeur du groupe scolaire, Éric Dufour, dit être "convaincu" que le contrat sera rétabli. L'établissement a saisi le Conseil d'État, qui devrait rendre sa décision en mai.

Éric Dufour, le directeur du groupe scolaire Averroès, principal établissement secondaire musulman de France s'est dit "convaincu" ce samedi 6 avril que le contrat entre l'État et le lycée finirait par être rétabli. Dans le cas contraire, "il y aurait une discrimination criante" par rapport à d'autres établissements privés sous contrat, peu contrôlés ou pas sanctionnés malgré des manquements, a-t-il expliqué lors d'un rassemblement de soutien qui a réuni quelque 200 personnes.

"Nous allons pouvoir assurer la rentrée 2024 quoi qu'il arrive", grâce à l'argent collecté ces derniers mois, notamment via une cagnotte en ligne, s'est félicité Éric Dufour.

En décembre, la préfecture du Nord a résilié le contrat liant l'État à cet établissement, cessant donc de le subventionner à partir de la rentrée 2024, vingt ans après sa création. Le préfet a pointé des enseignements jugés "contraires aux valeurs de la République".

Lors du rassemblement, soutenu par des syndicats d'enseignants et la Ligue des droits de l'Homme, des enseignants, élèves et parents espèrent que le Conseil d'État, saisi après la validation en référé de la rupture du contrat par le tribunal administratif de Lille, suspende la mesure préfectorale. La décision du Conseil d'État pourrait intervenir à la mi-mai selon Éric Dufour, avant une décision du tribunal administratif sur le fond du dossier "peut-être dans un an ou deux".