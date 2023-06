Lille : une mère empêchée d'allaiter son enfant dans le zoo municipal, la mairie présente ses excuses

"Nous en sommes là, en 2023." Dans un message virulent posté sur Instagram, une promeneuse a expliqué avoir voulu allaiter lundi 19 juin son enfant de six mois au zoo de Lille, avant que des agents municipaux du parc ne viennent lui demander d'arrêter de le faire dans ce lieu public. "Je suis peinée, déçue, en colère", s'est irritée la jeune mère, qui se présente sur son profil comme Margaux V.. Quelques heures plus tard, la Ville a réagi en lui présentant ses excuses, et en rappelant que l'allaitement est autorisé "dans l'espace public" de la commune.

"Une maman qui fréquentait le parc zoologique ce 19 juin a fait savoir qu'elle n'avait pas pu y allaiter son bébé suite à l’intervention d’agents municipaux auprès d’elle", a expliqué la mairie de Lille dans un communiqué. Dans son récit, Margaux V. a raconté en effet avoir voulu nourrir son enfant au sein quand "une garde" du parc lui a demandé de se déplacer, "pour laisser le passage libre en cas d'incident".