Comment venir à bout de ces insectes qui peuvent ruiner nos jardins et nos potagers ?

Elles s'attaquent à tout, mais ce qu'elles préfèrent, ce sont les courgettes, le melon, la laitue et les concombres. Les limaces sont parmi les insectes les plus ravageurs du potager et on les repère très facilement puisqu'elles dévorent les feuilles des légumes et on observe une trace de mucus, signe de leur passage. Si elles peuvent être utiles pour attirer la faune et favoriser la biodiversité, elles peuvent aussi ravager vos cultures et empêcher la croissance des jeunes pousses. Pour limiter leur présence, n'hésitez pas à protéger vos plantations avec du paillis sec et à aérer les sols en bêchant surtout à l'automne. Vous pouvez aussi les piéger en installant des planches ou des tuiles plates près des plantations. Les limaces viennent s'y réfugier avant le lever du jour. Il ne vous reste plus qu'à les retourner et à les éliminer. Une autre technique consiste à répandre de la cendre, mais la technique n'est plus vraiment efficace dès lors qu'il pleut.