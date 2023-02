Trottinettes en libre-service : les Parisiens appelés aux urnes le 2 avril

Le déroulement de cette "votation citoyenne" sera placé sous le contrôle d'une Commission de contrôle indépendante présidée par Yves Charpenel, premier avocat général honoraire à la Cour de cassation et président de la Commission de déontologie de la ville de Paris. Cette commission de contrôle sera composée de trois "personnalités qualifiées" et de deux Parisiens tirés au sort. Les résultats définitifs du scrutin seront proclamés le 2 avril au soir et publiés sur le site Paris.fr.

Dans un entretien au Parisien, le 15 janvier, la maire PS Anne Hidalgo avait indiqué pencher pour "qu'on arrête" les trottinettes en libre-service. "Mais je respecterai le vote des Parisiens", avait-elle souligné. Fin septembre, la mairie avait menacé les trois opérateurs Lime, Dott et Tier, qui totalisent une flotte de 15.000 véhicules, de ne pas renouveler leur contrat, qui arrive à échéance fin mars. Entre les accidents et les utilisateurs circulant à deux sur les trottoirs, parsemés de trottinettes mal garées, Paris s'interroge sur le "rapport coût/bénéfices" des trottinettes, ainsi que sur leur "coût environnemental", avait indiqué David Belliard, l'adjoint aux mobilités et à la voirie.