Beaucoup de célibataires tissent des liens intimes grâce au bureau. Le réseau social professionnel LinkedIn prend également cette voie. Une étude montre que des célibataires américains reconnaissent se servir de l’affichage du parcours et des compétences professionnelles pour trier les profils.

Vos photos, vos diplômes obtenus, les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, etc. Sur LinkedIn, réseau de recherche d’emploi, l’utilisateur trouve une série d’informations professionnelles qui peuvent aller jusqu’au lieu d’habitation ou à une estimation de salaire. De quoi susciter beaucoup d’intérêt.

Sur sa plateforme de contenus autour de l’emploi, l’entreprise Welcome to the jungle a recueilli une série de témoignages sur les recherches amoureuses sur LinkedIn. Résultats, les utilisateurs jurent que c’est le meilleur réseau social pour "Cibler les meilleurs partis". Séverine, commerciale dans le vin, renchérit : "C’est intéressant de voir tout le background de la personne, son poste actuel, son niveau de vie, mais aussi ses interactions avec son réseau pro."

Une étude américaine, publiée en février dernier, corrobore les impressions de la plateforme : 52 % des sondés ont utilisé ce moyen pour obtenir un rendez-vous galant, devançant les sites de rencontre classiques (45 %).

Réseau professionnel victime de dérives

Problème, LinkedIn est victime des mêmes dérives subies par les utilisateurs d’autres applications de rencontres. Une autre étude, menée par Passport Photo Online auprès de 1049 utilisatrices fréquentes de LinkedIn, montre que 91 % d’entre elles ont déjà reçu un message à caractère sexuel ou inapproprié. L’étude ajoute que 30 % reçoivent ces propositions inappropriées de façon mensuelle, 25 % quotidiennement, tandis que 31 % des messages sont des demandes romantiques ou des rencontres sexuelles. L’étude rapporte également que plus de 74 % des femmes qui reçoivent des messages inappropriés sur LinkedIn en viennent à limiter leur activité sur la plateforme.

Dans ses mentions légales, le réseau LinkedIn rappelle qu’il s’agit d’une "plateforme de réseautage professionnel" et non d’un site de rencontres. LinkedIn considère "les insinuations romantiques et toute forme de harcèlement comme une violation de ses normes".

Pour rappel, depuis 2023, vous pouvez porter plainte pour outrage sexiste. Un seul message déplacé peut désormais conduire à une sanction pénale.