Comment interpréter le silence de l’administration publique ?

Le silence de l’administration publique, face à une demande, peut valoir acceptation. Cela peut être recevable, y compris pour les cas où la réglementation ne l’a pas prévu.

Depuis 2015, sauf exception, la loi dispose que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Il s’agit de la règle du silence vaut acceptation (SVA). Il faut néanmoins déposer un dossier complet. Le délai de deux mois court à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Attention, la loi précise que la question soumise à l’administration doit figurer dans la liste des procédures pour lesquelles cette acceptation tacite est admise. Une liste que la Cour de cassation écarte.

L’affaire jugée concerne une entreprise qui reproche à une association de mener une activité sans être agréée. Elle soutient que cette dernière ne peut pas avoir eu un agrément tacite puisque la demande de renouvellement d’un agrément ne figure pas sur la liste SVA publiée par le Premier ministre et sur le site service-public.fr.

Liste indicative

Or, la Cour de cassation renverse le principe de la preuve et indique que même si une question ne figure pas sur la liste, elle peut entrer dans la catégorie des acceptations administratives tacites. "Au lieu d’énumérer les exceptions, comme le font classiquement les textes juridiques, le décret qui a suivi la loi prévoit au contraire de lister les cas dans lesquels elle s’applique", affirment les juges. Ils en déduisent que cette liste n’est donnée qu’à titre indicatif compte tenu de la généralité du principe. "Dans le procès en cause, ce n’est pas parce que la demande de renouvellement d’agrément d’une association ne figure pas dans la liste que le renouvellement tacite, par la non-réponse de l’administration, doit être écartée", conclut la Cour.