Vous pouvez vous promener près d’une manifestation interdite

Se retrouver sur les lieux d’une manifestation sans le savoir arrive à tout citoyen. Ignorer de surcroît que la préfecture de police l’interdit va de soi. Pas de panique, rappelle la Cour de cassation, vous pouvez cheminer sans crainte. C’est aux forces de l’ordre de prouver que vous participez aux "troubles à l’ordre public" souvent invoqués.

Un piéton conteste sa verbalisation alors qu'il se trouvait dans un périmètre interdit par la préfecture. Une manifestation non autorisée devait s’y dérouler. L’homme déclare n'avoir fait qu'user de sa liberté d'aller et de venir. En première instance, le tribunal lui donne raison et les juges refusent de valider le procès-verbal. "Ce document ne mentionne aucune attitude suspecte de sa part, laissant présumer qu'il aurait enfreint l'interdiction. Il ne se trouvait pas dans un cortège ni dans un groupe, ne portait pas d'insignes, ni de banderole", développent la Cour. Le parquet fait appel et soutient que, selon la loi, les constatations des agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. "Ce promeneur suspect n'apporte aucun élément de nature à faire la preuve du contraire qui doit être apportée par écrit ou par témoins", se défend le procureur de la république.