Location Airbnb : comment détecter des caméras cachées dans le logement ?

Souriez, vous n'êtes pas filmé ! On dit souvent que la vigilance est le meilleur remède contre la paranoïa. Dans le cas présent, cela vous évitera peut-être de gâcher votre séjour. L’entreprise américaine Airbnb a annoncé, lundi 11 mars, qu'elle avait modifié ses conditions d’utilisations afin d'interdire les caméras de surveillance à l'intérieur des logements qui sont loués depuis le site.

Ces dernières années, de nombreux clients se sont plaints sur les réseaux sociaux d'avoir trouvé des caméras de surveillance cachées dans leur logement. Dans certains cas, ces dispositifs de vidéosurveillance avaient été placés dans des endroits où l'intimité est censée être respectée, la chambre à coucher, la salle de bain ou encore les toilettes. Si vous n'aimez pas l'idée que vous puissiez être espionné dans le confort de votre Airbnb ou de tout autre lieu où vous séjournez, voici la marche à suivre.

Étape 1, ouvrez l'œil ouvert et faites un repérage

Commençons par le moyen de dissuasion le plus élémentaire : gardez l'œil ouvert et effectuez un petit repérage. De nos jours, les caméras sont devenues si petites qu'elles peuvent être dissimulées dans pratiquement n'importe quel appareil. Et surtout, tout le monde peut s'en procurer en quelques clics sur internet.

Réveils, horloges murales, détecteurs de fumée, plantes, miroirs, ampoules, haut-parleurs et même prises murales USB. Et ce n'est qu'un là qu'un petit échantillon des types d'appareil intégrant une caméra qu'on peut trouver facilement dans le commerce.

Si vous voyez par exemple un réveil installé dans la salle de bain ou dans un autre pièce où vous ne vous attendez pas à en trouver un, cela peut être un indice. De même, si vous apercevez une prise murale USB ou tout un autre objet orienté vers le lit, cela peut donner lieu à quelques vérifications.

Étape 2, utilisez le fash de votre téléphone

Toutes les caméras possèdent un objectif dont la lentille est conçue en verre. Or, ce matériau est connu pour réfléchir la lumière. En cas de doute, le simple fait d'éclairer l'objet fera apparaître un éclat lumineux à l'endroit où se trouve l'objectif de la caméra dissimulée dans l'objet.

Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction lampe torche de votre smartphone. Éteignez toutes les lumières et balayez lentement chaque pièce à la recherche de petits éclats lumineux. Si vous en repérez un provenant d'un objet, examinez-le de plus près.

Étape 3, utilisez une appli de détection de Wi-Fi

Malheureusement, cela ne suffit pas toujours. Mais rassurez-vous, il existe un moyen encore plus efficace. La quasi-totalité des appareils servant à filmer sont reliés au réseau Wi-Fi afin que l'hôte puisse visionner les images à distance. Téléchargez l'application Fing (iOS et Android, gratuite).

Celle-ci vous permet d'afficher tous les appareils sans fil connectés à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté au routeur de l'hôte, regardez si des appareils suspects apparaissent dans la liste. À partir de son adresse MAC, le site macvendorlookup.com vous indiquera l'identité du fabricant et le type d'appareil.

Toutefois, si l'hôte dispose d'un second réseau sans fil privé auquel vous n'avez pas accès, les applications comme Fing ne vous aideront pas à repérer les caméras cachées. Idem, si la personne utilise un dispositif qui enregistre les images sur un support physique, comme un disque dur ou une clé USB.

Un détecteur de radiofréquences, l'arme ultime !

Pour les plus suspicieux, un détecteur de radiofréquences peut s'avérer être un bon investissement. On en trouve sur internet à partir d'une vingtaine d'euros. Tous les appareils sans fil (Wi-Fi ou Bluetooth) émettent une radiofréquence (RF). Il suffit de balayer la pièce en pointant l'appareil.

Lorsqu'il commencera à émettre des bips répétés, c'est qu'il aura détecté un signal sans fil provenant d'un appareil électronique. Déplacez le détecteur de radiofréquences dans la direction où les bips augmentent jusqu'à ce que vous trouviez le coupable.

Comment doit-on réagir si on découvre une caméra ?

La première chose à faire si vous trouvez une caméra cachée est de contacter l'hôte et de signaler la découverte directement à Airbnb. C'est à vous de décider si vous souhaitez porter plainte auprès de la police. De son côté, la plateforme pourra décider de bannir le propriétaire de sa plateforme.