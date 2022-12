Loi immigration : le gouvernement veut créer une carte de séjour pour les professionnels de santé

"Talent - professions médicales et de pharmacie". Voici le nom que le gouvernement envisage de retenir pour une éventuelle carte de séjour, destinée aux professionnels de santé. Son objectif ? Attirer des médecins étrangers et "répondre au besoin de recrutement" dans ce secteur en difficulté, peut-on lire dans le projet de loi sur l'immigration consulté mardi par l'AFP.

Cette nouvelle carte de séjour pluriannuelle concerne les médecins "quelle que soit leur spécialité", les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, précise le texte transmis lundi au Conseil d'État. Selon l'article 7 du texte, cette carte est destinée aux professionnels de santé et à leurs familles "dès lors qu'ils sont recrutés par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif".