L'Assemblée nationale autorise l'utilisation des huiles usagées comme carburant

"Et bien sûr, et ça peut faire sourire, mais c'est un élément d'indépendance énergétique", a avancé Julien Bayou devant l'Assemblée nationale, avant de plaisanter : "En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'huile de friture". Jusqu'à présent, ce type d'utilisation des huiles usagées était interdit parce qu'elles ne font pas partie des carburants homologués.

Toutefois, utiliser ces produits n'est pas si simple. Pas question en effet de verser le contenu d'une friteuse directement dans le réservoir de votre voiture. Pour être utilisables, elles doivent être "décantées et filtrées", selon l'amendement déposé par les écologistes.