Séparatisme : Gérald Darmanin annonce la fermeture d'un site diffusant des "contenus salafistes"

"C'est une forme de maison d'édition sur Internet" avec "des contenus salafistes qui appellent manifestement à la haine, qui appellent au jihad", a déclaré le ministre dans l'émission Zone interdite sur la chaîne M6, après un documentaire consacré au "danger de l'islam radical".

"On a réussi à prendre des dispositions qui font que dans quelques heures, dans quelques jours, on pourra faire fermer ce site et pénaliser les personnes qui continueront à le faire vivre", a-t-il ajouté.