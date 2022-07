Loi sur le pouvoir d'achat : l'augmentation des APL annulée par la hausse des loyers ?

Face à ces prévisions, et pour protéger le pouvoir d'achat des Français, l'exécutif a donc souhaité la mise en place de deux leviers, qu'on retrouve dans la loi "d'urgence" sur le pouvoir d'achat. Dans le chapitre portant sur la "revalorisation anticipée de prestations sociales", l'article 6 prévoit ainsi, "par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle", une hausse des Aides personnalisée au logement (APL) de "3,5%" ainsi qu'une variation de l'IRL limitée à "3,5%". On donne d'un côté, et on plafonne de l'autre. De quoi donner l'impression d'un "bouclier des loyers", pour reprendre l'expression utilisée le 27 juin par Amélie de Montchalin, alors ministre en charge du logement.