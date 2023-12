Loire-Atlantique : plus de 700 salariés malades après le repas de Noël d'une entreprise

Plus de 700 salariés d'Airbus Atlantic ont été malades les 15 et 16 décembre derniers. Le repas de Noël qui s'est tenu le 14 décembre est dans le viseur.

Un repas de Noël qui tourne mal. Plus de 700 salariés d'Airbus Atlantic ont été malades après le repas de Noël du site de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) le 14 décembre, indique l'Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire. Les employés touchés ont montré "des signes cliniques de vomissements ou diarrhée, dont la grande majorité dans les journées du 15 et 16 décembre", ajoute l'ARS.

Une enquête sanitaire ouverte

L'une des salariées concernées a subi "des maux de tête comme jamais", raconte-t-elle dans les colonnes de nos confrères de Ouest-France. "C'était pire que mon accouchement", déplore-t-elle. Il n'y a toutefois eu "aucun cas grave n'ayant nécessité d'hospitalisation", selon Olivia Baumann, responsable des relations presse pour Airbus Atlantic, toujours auprès du quotidien régional.

Une enquête a été initiée par l'ARS en lien avec les différents services de Santé Publique France et de la Direction départementale de la protection des populations "pour trouver l'origine de cette toxi-infection alimentaire et prendre les mesures de prévention adaptées", précise l'institution à l'AFP. "Les investigations se poursuivent et se concentrent sur le repas de fête du 14 décembre."