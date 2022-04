REPORTAGE - Los Angeles : derrière les paillettes d’Hollywood, des dizaines de milliers de SDF

Cette initiative n'est pas une fin en soi, mais un premier pas hors de la rue, du danger et de l'insalubrité. "Plus ils passent de temps dans la rue, plus c'est difficile pour eux d'en sortir, donc c'est une solution d'urgence, une transition, une étape entre la rue et un logement permanent", explique Damon Delillo, directeur de communication de l'ONG Hope of the Valley. Dans un second temps, la ville installera ces sans-abris dans des chambres d'hôtel, fermées pendant la pandémie, avant de leur trouver enfin un logement définitif. Un défi colossal alors que le nombre de sans domicile fixe à Los Angeles augmente de 17% par an.