EuroMillions : il donne la quasi-totalité de ses 200 millions d'euros pour l'environnement

"Au cours de ma vie, j’ai été le témoin en Côte d’Ivoire du passage incessant de camions chargés d'arbres coupés dans les forêts du Burkina Faso, anciennement la Haute Volta. Ce ballet de camions m'a beaucoup marqué, indigné", raconte "Guy" sur le site internet de sa fondation, Amaya, du nom d'une commune ivoirienne de 150.000 habitants. Auprès du Parisien, il indique avoir vécu dans la région africaine durant son enfance et en garde "des souvenirs émus et beaucoup de nostalgie".

"Mon rêve n’a jamais été d'acquérir bateaux, châteaux ou autres voitures de sport", mais de "donner un sens à cet argent, avec un maximum d’impact positif", écrit-il toujours sur le site de sa fondation. La protection de la nature est alors une évidence : "c’est pour moi l’urgence de notre temps et très certainement des nombreuses années à venir."

Créée il y a tout juste un an, Amaya se donne trois missions principales en France et dans les Outre-mer : préserver la forêt, sauvegarder les espèces menacées et leur habitat, et apporter soutien et accompagnement aux aidants familiaux.