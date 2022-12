Loto du patrimoine : plus de 25 millions d'euros seront versés à la Fondation du patrimoine

"Chaque ticket gratté et chaque grille remplie sont donc des pierres de plus au service de ce grand chantier de sauvegarde de notre patrimoine. L’Etat poursuivra bien-sûr sa mobilisation pour ce qui doit être l’une de nos grandes priorités", a rappelé ce jeudi Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. "En cinq ans, le soutien de l’État au titre de la Mission patrimoine a atteint plus de 125 millions d'euros grâce au Loto du patrimoine", a précisé le ministère dans un communiqué. Jusqu'ici ce mode de financement "a permis de restaurer 215 sites patrimoniaux remarquables et 235 autres sites sont en cours de restauration".