Loto : elle remporte le jackpot en jouant les dates d'anniversaire de ses grands-parents

"Je jouais dans le but de mettre ma famille à l’abri pour toujours", a-t-elle expliqué à la FDJ. "Face à des situations difficiles, ils [ses proches] m’ont toujours aidée et j’en suis très reconnaissante. Désormais, c’est à mon tour", a-t-elle poursuivi. En plus de gâter ses proches et d'assurer leur avenir, l'heureuse gagnante a de nombreux projets en tête pour la suite. Elle souhaite notamment "entamer une formation professionnelle d’aide à la personne, mais aussi investir dans l’immobilier, s’offrir un sac à main ainsi qu’un bijou prestigieux, ou encore voyager dans les îles" énumère la FDJ.