Loto : grâce à leur bon vieux rituel, des collègues de travail remportent un pactole de 2,3 millions d'euros

Ces cinq employées n'en étaient pas à leur coup d'essai. "Jouer au Loto était devenu leur petit rituel depuis trois ans", explique le site. Leur technique était d'ailleurs bien rodée : un billet de Loto comprenant 5 grilles, chacune avait pour habitude de cocher ses numéros fétiches. Ensuite, l’une d'elles était chargée d’aller valider leur ticket et surtout de le garder précieusement. C'est cette dernière qui a découvert la combinaison gagnante du tirage du 20 mars, à savoir : 7-10-19-26-38 et le numéro chance 8.

À peine remise de ses émotions, la détentrice du Graal a foncé jusqu'à leur travail pour annoncer la bonne nouvelle à ses "compagnes de fortune". "Elle est arrivée pâle comme un linge et nous annonce notre gain de quelques millions. Nous n’en sommes pas revenues", explique l’une des gagnantes. Leur cinquième acolyte manquant à l'appel, elles ont dû attendre le lendemain pour l'informer. "On s’est toutes enfermées dans un bureau et nous lui avons appris l’incroyable. C’était une immense joie", expliquent-elles.

Puis, les jeunes femmes ont dû dissimuler leur reçu de jeu en attendant de recevoir leur gain. Et là, pas question de commettre l'irréparable et de prendre le risque qu'il finisse à la poubelle. Mais à l'inverse de beaucoup de gagnants qui font preuve d'une certaine originalité (ou pas) pour trouver leur cachette, pas question de placer leur ticket du gros lot sous un matelas, ou dans une pile de linge, elles ont préféré l'inviolabilité d'un coffre-fort.