Lundi de Pentecôte, férié ou non : comment fonctionne et à quoi sert cette journée de solidarité ?

Ce lundi de Pentecôte est-il un jour férié ou non ? Il y a de quoi rester perplexe, car si certains devront travailler, d'autres n'y seront pas obligés. Et pour cause, depuis 2004, les Français participent à la journée de solidarité, destinée à financer la prise en charge des personnes âgées et handicapées. Qui est concerné ? Est-elle obligatoire ? On vous explique comment fonctionne cette journée.