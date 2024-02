Lutte contre l'inceste : après les accusations contre sa numéro 2, le président de la Ciivise démissionne

Le président de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (Ciivise) Sébastien Boueilh a démissionné ce jeudi. Il s'estime être "la cible de calomnies et d'attaques personnelles" après l'accusation d'agression sexuelle visant la vice-présidente de la Ciivise. Le gouvernement "prend acte" de cette décision.

La Ciivise s'enfonce dans la crise. Son nouveau président, Sébastien Boueilh, ancienne victime d'inceste et responsable d'une association réputée dans le milieu sportif, a annoncé jeudi sa démission dans un communiqué, s'estimant être "la cible de calomnies et d'attaques personnelles". La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui existe depuis 2021, est plongée en plein tumulte ces derniers jours.

Sa vice-présidente, le médecin Caroline Rey-Salmon, est visée par une plainte pour "agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction", conduisant à sa mise en retrait. Selon le récit de la plaignante, victime d'inceste présumée, l'agression a eu lieu lors d'un examen gynécologique mené en 2020 à l'Hôtel-Dieu à Paris dans le cadre d'une enquête judiciaire. "Elle m'a auscultée, elle m'a dit qu'il n'y avait absolument aucune trace et que je me trompais parce qu'une enfant victime de viol vaginal avait forcément l'hymen déchiré, ce qui n'était pas mon cas", a-t-elle ainsi déclaré à l'AFP.

Il avait apporté son "soutien" à sa vice-présidente

La démission de Sébastien Boueilh fragilise un peu plus l'instance. L'éviction de son prédécesseur, l'emblématique juge Edouard Durand, avait déjà suscité de nombreuses polémiques. Ce magistrat médiatique avait inlassablement dénoncé les dysfonctionnements de la justice durant son mandat. Ex-dirigeant de l'association Colosse aux pieds d'argile, qui lutte contre les violences sexuelles dans le sport, Sébastien Boueilh n'aura donc passé que quelques semaines à la tête de la commission, mise en place dans la foulée de la publication du livre de Camille Kouchner, "La Familia grande", il y a trois ans. Cet ouvrage dénonçait l'inceste commis sur son frère par le politologue Olivier Duhamel.

Dans son communiqué, Sébastien Boueilh regrette que "la commission a fait l’objet de controverses qui ne permettent pas la sérénité nécessaire à la réalisation de ses missions". Il avait notamment apporté son "soutien" à Caroline Rey-Salmon en début de semaine. "Si la victime a porté plainte, tant mieux, je pense que Caroline le fera aussi et la justice tranchera", avait-il alors lancé. Ce commentaire a été interprété comme une mise en doute de la parole des victimes et une volonté de les faire taire, contrairement à ce que défendait la Ciivise depuis trois ans.

Le gouvernement "prend acte de la démission" de cet ancien rugbyman et "réunira dans les prochaines semaines les acteurs du secteur pour étudier les suites à donner à la commission", a réagi le ministère de la Santé dans la foulée de cette annonce.