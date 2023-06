Lutte contre la fraude fiscale : 1600 postes de contrôleurs supprimés depuis 2017 ?

Les agents qui ont pour mission de détecter et de lutter contre la fraude fiscale dépendent de la DGFIP, la Direction générale des finances publiques, sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Pour connaître leur nombre, il faut se tourner vers un récent rapport parlementaire. Dévoilé à l'automne et réalisé pour le compte de la Commission des finances de l'Assemblée, ce texte se penche en détail sur les moyens de lutte contre la fraude fiscale.

Le rapport, dont la rapporteure spéciale n'est autre que la députée LFI Charlotte Leduc, propose un "recensement fonctionnel des effectifs de la DGFIP" sur la période 2017-2021. Des données d'une grande fiabilité puisqu'elles sont fournies par les services de Bercy. On apprend ainsi que "les effectifs du contrôle fiscal ont diminué de plus de 4000 personnes depuis 2010, dont 1.600 depuis 2017". Si la baisse s'est poursuivie sous la présidence d'Emmanuel Macron, elle était donc déjà engagée depuis plusieurs années, ayant débuté à l'époque où Nicolas Sarkozy était à l'Élysée.