La couleur du maillot de bain peut faire gagner de précieuses seconde lors d'un sauvetage, selon des experts en sécurité aquatique qui ont mené des tests. Contrairement aux idées reçues, les maillots de couleurs sombres peuvent passer inaperçus. Les teintes fluorescentes, et deux couleurs en particulier, se révèlent, elles bien plus visibles.

C'est un accessoire souvent négligé ou uniquement associé à la mode, qui peut pourtant jouer un rôle clé en matière de sécurité aquatique. Le maillot de main, ou plus exactement sa couleur, n'est pas un élément à prendre à la légère, ont récemment rappelé Alive Solutions une société américaine spécialisée et l’American Lifeguard Association. Au contraire, il peut faire toute la différence.

"La couleur du maillot peut avoir un impact significatif sur sa visibilité dans l’eau, ce qui est crucial en cas de noyades", résume ainsi auprès de CNN, Bernard Fisher de l’American Lifeguard Association, rappelant que certaines teintes sont plus facilement repérables et peuvent ainsi faire gagner de précieuses secondes en cas de sauvetage.

Le fluo plus visible

Pour arriver à ces résultats, des experts en sécurité aquatique ont mené des tests à partir de 14 coloris de maillots différents dans des environnements variés, à savoir plongés dans une piscine ou un lac, en eau calme et en eau agitée. Il en ressort que les maillots de couleurs sombres, en dépit du fait qu'ils tranchent avec le fond clair de la piscine, peuvent passer inaperçus à cause des ombres tandis que les maillots clairs, notamment blanc et bleu, se confondent presque totalement avec l'eau à cause des reflets.

A contrario, les teintes fluorescentes, à commencer par l'orange et le rose fluo, se sont révélées bien visibles. En d'autres termes, en cas d'intervention d'urgence, ces couleurs permettent aux personnes amenées à porter secours à repérer au plus vite les victimes. "Les couleurs vives et contrastées se détachent plus clairement sur l’eau, ce qui permet aux sauveteurs et aux parents de repérer rapidement un enfant, en particulier en cas d’urgence", ajoute Bernard Fisher.

Si ce paramètre peut jouer un rôle clé, il ne se substitue en aucun cas aux consignes de base en matière de lutte anti-noyade, rappellent les experts. Ainsi, la prévention passe avant tout par l'apprentissage de la natation, et une surveillance ininterrompue des enfants en milieu aquatique. À noter toutefois que les adultes ne sont pas non plus épargnés du risque de noyades, à commencer par les seniors qui ont tendance à surestimer leurs capacités physiques et à sous-estimer leur état de fatigue.

À titre de repère, en France, les noyades accidentelles sont responsables d’environ 1000 décès chaque année. En 2022, Santé publique France a ainsi recensé plus de 1300 noyades, dont 30% ont entraîné un décès durant l'été. Un quart d’entre elles concernent les enfants de moins de 6 ans, souligne de son côté le ministère de la Santé, alors que la noyade demeure la première cause de mortalité par accident domestique chez les moins de 25 ans.