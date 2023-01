Lutte contre le harcèlement scolaire : la France en fait-elle assez ?

La violence scolaire ne se résume pas à ces faits dramatiques. Souvent, elle prend la forme de petits incidents où l'effet de groupe est important. Trois quarts des actes de harcèlement sont le fait de plusieurs élèves. Durant la scolarité, ils ont le plus souvent lieu au collège (54%), 23 % du temps en primaire et 13 % au lycée. Mais aujourd'hui, ils ne se limitent plus au mur de l'établissement. "Malheureusement, avec les réseaux sociaux, la pression, le stress du harcèlement scolaire est permanent : les soirs après les cours, le week-end, mais aussi durant les vacances scolaires", souligne Hugo Martinez, fondateur de l'association contre le harcèlement scolaire "Hugo".

C'est ce qui est arrivé à la fille de Nora Tirane, fondatrice de l'association "Marion la main tendue". En 2013, Marion, 13 ans, se suicide après avoir été harcelée au collège. Depuis, sa mère rappelle que l'enfant victime a besoin d'un suivi thérapeutique à l'école ou en dehors. "Ce n'est pas parce qu'on l'a dit que ça s'arrête. Moi, je pense à Marion. On a pensé que ça allait mieux, parce qu'elle n'en parlait plus, et en repensant à tout ça, en mettant toutes les pièces du puzzle, quand elle a commencé à dire qu'il n'y avait plus rien, c'est parce qu'elle-même avait perdu espoir", analyse-t-elle.