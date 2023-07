Lutte contre le tabagisme : la France encore peut mieux faire, selon l'OMS

Si elle n'est pas la meilleure, elle fait tout de même figure d'assez bonne élève. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le tabagisme dans le monde publié ce lundi, la France n'est pas parfaite, mais progresse en matière de lutte contre le phénomène, qui reste la première cause de mortalité évitable à l'échelle de la planète. Elle se classe ainsi parmi les pays les plus performants en matière de prévalence du tabagisme, et de campagnes anti-tabac diffusées dans les médias.

Depuis 2017, la France a de plus rejoint la liste des pays où les paquets de cigarettes neutres sont obligatoires. Ils comportent par ailleurs des messages de prévention, accompagnés d'images choc. Leurs prix ont en outre considérablement augmenté ces six dernières années. Depuis le 1er mai dernier, date de la dernière hausse appliquée, il coûte environ 11 euros.