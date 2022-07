Lutte contre les incendies : la France dispose-t-elle de "la plus grande flotte européenne" ?

Quant à l'Espagne et à la Grèce, elles disposent respectivement de 14 et 18 Canadairs. Encore une fois, c'est plus que dans l'Hexagone. Sauf que pour ces deux pays, il ne s'agit pas d'une flotte "civile" mais militaire. Ce qui signifie qu'en hiver, les moyens et les équipages sont utilisés par l'Armée de l'air. Ce qui les rend moins disponibles, et plus souvent à l'arrêt. Comme nous vous l'expliquions ici, plus ces engins sont utilisés, plus ils font l'objet d'une maintenance opérationnelle. Raison pour laquelle, sur les 18 Canadairs grecs, "10 à 12 sont actifs chaque jour", expliquait les services de communication de la Protection Civile et de l'État-major général de l'Air dans la presse grecque.

Un taux de disponibilité bien inférieur à celui qu'on trouve en France. D'après la Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises (DGSCGC), le taux réel moyen avoisinerait les 75%, contre près de 60% en Grèce.