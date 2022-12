14° C en classe, 7° au gymnase : à Aulnay-sous-Bois, les conditions désastreuses d'un lycée privé de chauffage et d'électricité

Une situation "alarmante". Alors que le froid et la neige s'installent en France cette semaine, le cas d'un lycée à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, inquiète. Sur les réseaux sociaux, plusieurs élèves et professeurs dénoncent les conditions vétustes de l'établissement, privé de chauffage et d'électricité. Un signal d'alerte relayé par certains élus, dans les rangs de la France Insoumise notamment.

Le lycée Voillaume, "le plus grand de l'académie de Créteil, est plongé dans le froid depuis plusieurs jours", dénonce ainsi, ce lundi 12 décembre, Nadège Abomangoli, députée LFI de Seine-Saint-Denis, dans un courrier adressé au maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Bechizza, dont elle a partagé la copie sur Twitter. L'élue y décrit la "vétusté des bâtiments, avec des fenêtres qui ne ferment plus, des dalles, des plafonds qui s'enfoncent, mais aussi des toilettes sans portes, sales et sans savon".