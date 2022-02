Lyon : un conducteur de trottinette électrique blesse une octogénaire

Les forces de l'ordre indiquent également qu'"un seul ou deux usagers" étaient présents sur la trottinette électrique. "Les enquêteurs du commissariat de Lyon 1er/4e cherchent toute personne susceptible d'apporter des éléments à l'enquête afin de déterminer les circonstances de cet accident avec délit de fuite", précise le communiqué des enquêteurs de la Brigade Accident et des Délits Routiers.

Toute personne qui a pu être témoin des faits et dispose d'informations sur cet accident qui pourraient aiguiller les enquêteurs peut contacter, de 8h à 12h et de 14h à 18h, le commissariat du 1er et du 4ème arrondissements lyonnais, au 04.37.26.25.40, ou par mail à l'adresse ddsp696-divouest-badr@interieur.gouv.fr.