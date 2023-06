Rénovation énergétique : à qui profitera la rallonge de 300 millions d'euros pour MaPrimeRénov' en 2024 ?

La prestation d'accompagnement des ménages les plus modestes, "MonAccompagnateurRénov'", sera entièrement prise en charge, l'aide pour cette prestation d'accompagnement passant de 1.200 euros actuellement à 2.000 euros, a-t-on précisé de même source, confirmant une information du Figaro.

Cette nouvelle enveloppe sera destinée entre autres à accélérer le remplacement des chaudières fossiles (fioul et gaz) et à mieux isoler les bâtiments. Elle doit être annoncée officiellement ce lundi par les ministres de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de la Ville et du logement, Olivier Klein, à l'occasion d'une réunion des acteurs du bâtiment sur la décarbonation.