Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 20 avril

▶️ Starship : la fusée géante de SpaceX a explosé en vol après son décollage

Une demie réussite ? Dans une gigantesque boule de feu et de fumée, Starship s'est, comme prévu, arrachée de la surface terrestre, ce jeudi. La plus grande fusée jamais construite a quitté le pas de tir de la base spatiale de SpaceX, au Texas, aux États-Unis, et s'est lentement élevée dans le ciel. Après quelques minutes de vol, l'engin a explosé.