Comment accompagner un animal en fin de vie ?

Avec une espérance de vie de dix à vingt ans selon les races, nos chiens et chats ont une existence nettement plus courte que la nôtre. Présent tout au long de ces années, le maître a le devoir d'accompagner la vieillesse de son compagnon à quatre pattes. Il faut alors savoir adapter ses attentes vis-à-vis de l'animal et le bichonner.

C'est inéluctable. Notre animal de compagnie adoré montre tôt ou tard des signes de vieillesse et se rapproche de la fin de sa vie. Son entrain diminue, ses sens sont moins affûtés, les problèmes de santé se multiplient… Pour bien l'accompagner durant ces dernières années, voici nos conseils.

Pourquoi adapter l'environnement de l'animal vieillissant est important ?

Exactement comme les personnes âgées en perte de mobilité, le chien ou le chat qui vieillit éprouve des difficultés à se déplacer au quotidien. Les os se fragilisent, les articulations se font douloureuses, les muscles n'ont plus le même ressort. L'animal n'est plus en mesure de faire les mêmes mouvements qu'avant, surtout pour monter et descendre. Avec un environnement de plain-pied plus restreint, vous ménagerez son corps vieillissant. Un arbre à chat moins haut ou des supports intermédiaires supplémentaires aideront votre félin à se percher en hauteur. Vous avez l'habitude d'utiliser la voiture pour emmener votre chien en balade ? N'hésitez pas à le porter ou à bricoler une rampe d'accès au coffre afin de lui éviter un effort douloureux.

Par ailleurs, un animal vieillissant est plus sensible à l'humidité, au froid et à la chaleur. Il faut donc veiller à l'installer plus confortablement, à l'abri des intempéries et des écarts de températures. N'oubliez pas d'ajouter une épaisseur moelleuse à son panier ou même un coussin chauffant pour l'hiver !

Réduire vos attentes vis-à-vis de l'animal en fin de vie

Votre chien n'arrive plus en courant quand vous le sifflez ou lorsque vous rentrez à la maison ? Votre chat est moins enclin à jouer et à courir à travers tout l'appartement ? C'est tout à fait normal ! En vieillissant, sa vitalité et son entrain diminuent considérablement et chaque effort lui coûte beaucoup d'énergie. Ne lui en tenez pas rigueur et adaptez les efforts physiques à sa condition. Les promenades du chien peuvent être écourtées, en privilégiant des terrains plats où marcher sans difficultés. Les sessions de jeu du chat seront aussi moins nombreuses dans la journée. Toutefois, il faut maintenir une activité sportive et cognitive quotidienne (adaptée) afin de prévenir le vieillissement accéléré et la déprime de l'animal.

Pourquoi ajuster l'alimentation de l'animal qui vieillit ?

En vieillissant, le chien ou chat fait moins d'effort physique et a donc besoin de moins d'énergie. Naturellement, il devrait manger un peu moins, mais, si ce n'est pas le cas, vous pouvez réduire sa ration journalière, toujours en vous conformant aux conseils du vétérinaire. Sinon, les calories consommées et non brûlées entraîneront de l'embonpoint, voire de l'obésité, surtout chez les races prédisposées. Non seulement ses mouvements seront plus difficiles, mais cela crée un terrain propice au développement de nombreux problèmes de santé : diabète, insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque, essoufflement…

Multiplier les visites chez le vétérinaire

Bien sûr, inutile d'aller chez le vétérinaire sans raison, mais, durant les dernières années de vie de votre compagnon à quatre pattes, les visites se multiplieront. Des contrôles plus réguliers permettront de surveiller attentivement son état de santé et de détecter précocement un problème de santé éventuel. Vous recevrez également de précieux conseils sur la conduite à tenir afin de l'aider à vivre au mieux ses dernières années.

Enfin, ne délaissez pas votre animal qui vieillit ! Même si les interactions sont réduites, il a besoin de votre affection et de votre attention tous les jours, comme si rien n'avait changé.