Pourquoi les chiens ressemblent-ils généralement à leur maître ?

Il est courant d'observer des similitudes entre l'animal de compagnie et son propriétaire. Elles sont marquées avec le chien, qu'on choisit naturellement pour qu'il soit proche de nous. Entre traits de caractère, apparence et forme physique, le chien partage beaucoup avec son maître.

"Tel maître, tel chien", voilà un adage qui se vérifie souvent et qu'on peut s'amuser à observer parmi nos proches ou les inconnus croisés dans la rue. S'il n'y a pas de règle absolue, ces similarités existent bel et bien.

Pourquoi notre chien nous ressemble-t-il physiquement ?

Même si le choix est involontaire, voire inconscient, nous nous dirigeons naturellement vers un animal qui partage une ou plusieurs similitudes physiques avec nous. Pourquoi ? Simplement parce que le chien est destiné à être un membre de notre famille et qu'il est alors normal qu'il nous ressemble autant que possible, qu'il devienne un miroir. Ainsi, une personne au physique élancé aura tendance à privilégier les races sportives ou filiformes comme le Dalmatien, le Doberman, le Lévrier, le Braque de Weimar, le Berger belge… Au contraire, une personne aux formes généreuses se tournera plus volontiers vers une race dodue telle que le Labrador, le Shar-Pei, le Carlin, le Bouledogue français, le Boxer… Celui ou celle qui soigne son apparence et s'attache à être élégant(e) en toutes circonstances optera pour un chien au port altier, le Caniche royal ou le Bichon par exemple. Il en va de même selon la taille du maître, la chevelure ou son absence…

Un caractère canin à notre image

Lorsque certains loups ont quitté leur abri forestier à la fin du paléolithique pour devenir progressivement les chiens domestiques que nous connaissons aujourd'hui, ils ont été sélectionnés génération après génération. L'homme a choisi et reproduit les individus les plus dociles, les plus enclins à obéir et à protéger le foyer. Les races actuelles descendent de ces premiers chiens de compagnie et cherchent toujours à nous plaire et à nous ressembler. Nous façonnons également leur éducation à notre image, qu'elle soit stricte ou plus permissive, car nous n'irons pas à rebours de notre nature profonde.

Bien sûr, de nombreux maîtres choisiront la race de chien en fonction de la sécurité qu'elle inspire pour profiter de la présence rassurante d'un chien de garde. Mais le choix s'effectue aussi selon notre caractère et notre dynamique générale, dans une harmonie qui s'instaure presque inconsciemment. Ainsi, si nous aimons bouger, pratiquer un sport régulièrement ou passer nos weekends en balade en plein air, nous privilégierons une race qui partage naturellement notre appétence pour l'activité physique : Berger australien, Husky, Jack Russell Terrier, Border Collie, Whippet… Au contraire, une nature casanière s'accommodera davantage d'un chien calme et sans besoins importants d'activité physique quotidienne : Cavalier King Charles, Shar-Pei, Bouledogue, Carlin, Chowchow…

Par ailleurs, le chien est un animal très empathique, capable de capter nos émotions et de les imiter par mimétisme. Le compagnon à quatre pattes d'une personne joyeuse le sera alors aussi, comme il sera sujet à la déprime et au stress aux côtés d'un maître anxieux.