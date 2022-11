Maison offerte, porte-avions XXL... Les 5 vidéos étonnantes de TF1 cette semaine

"J'étais sous le choc, à tel point que je me suis trouvée mal, j'ai dû m'asseoir". Christel n'arrive toujours pas y croire. Le patron de son entreprise, une société de transports basée dans le Rhône qui fête ses 120 ans d'existence, a organisé une loterie en promettant de réaliser le rêve de l'un de ses 1100 salariés. Et c'est le sien qui a été tiré au sort : se voir offrir une maison. La promesse sera tenue, et l'employée du service client confie sa joie et sa surprise dans la vidéo à retrouver en tête de cet article.