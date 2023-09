71% des femmes de moins 35 ans disent avoir rencontré des difficultés mentales ces 12 derniers mois

Le tabou autour du mal-être et de la santé mentale persiste en France. Ce sont les conclusions du troisième baromètre annuel publié par la Fondation AÉSIO sur "Les Français et leur bien-être mental", réalisé en partenariat avec l’institut de sondage Ifop. Selon cette étude, plus d'un Français sur deux (56%) a déjà subi une "souffrance psychique" au cours des 12 derniers mois. Les personnes interrogées évoquent deux causes : une charge mentale trop pesante (64%) et le souvenir d'un traumatisme (27%). À noter toutefois que 12% des Français concernés par les difficultés psychiques ne parviennent pas à expliquer les raisons de ce mal-être.

Le baromètre montre également que ce sont les femmes qui sont les plus touchées par cette situation. 27% d'entre elles estiment que leur état de santé mentale est moyen ou mauvais contre 19% des hommes. Par ailleurs, 63% des femmes déclarent avoir subi une souffrance psychique durant l'année écoulée contre 48% des hommes. Des difficultés qui touchent davantage les femmes de moins de 35 ans, qui sont 71% à avoir ressenti un mal-être sur les 12 derniers mois, contre 53% des hommes du même âge.