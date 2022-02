Mal-logement : la fondation Abbé-Pierre dénonce l'inaction d'Emmanuel Macron

En tout, la fondation a décompté 300.000 personnes sans domicile, deux fois plus qu'en 2012, 4,1 millions de mal logées, et plus de 22.000 personnes vivant dans un lieu de vie informel (squat, bidonville...). Contre cela, elle dégaine une batterie de propositions : pour juguler la hausse des prix, elle propose un encadrement des loyers plus strict et plus large, une garantie universelle, une surtaxe des loyers "abusifs" et des transactions immobilières les plus chères, et une meilleure règlementation des locations saisonnières. Enfin, pour les personnes défavorisées, elle demande la fin des coupures d'électricité dans les résidences principales et davantage d'aides à la rénovation énergétique des bâtiments. L'ensemble de ce programme est chiffré à 10 milliards d'euros supplémentaires par an.