Comment protéger mon chien de la parvovirose ?

La parvovirose fait partie des principales maladies canines. Cette gastro-entérite hémorragique peut être grave. Savoir reconnaître ses symptômes permet d'agir vite.

Le chien domestique est sensible à plusieurs maladies bien connues des vétérinaires : parvovirose, maladie de Carré, hépatite de Rubarth, leptospirose, influenza, leishmaniose, piroplasmose, toux du chenil… Toutes font l'objet de vaccins afin de protéger durablement votre compagnon à quatre pattes. Redoutable, la parvovirose mérite une attention particulière et il faut la connaître pour mieux l'éviter.

D'où vient la parvovirose ?

La parvovirose est causée par un parvovirus qui s'attaque au système digestif de l'animal et affaiblit son système immunitaire. Très résistant, il prolifère dans les lieux de collectivité canine (élevages, chenils, refuges, animaleries, expositions…). Il peut aisément contaminer les surfaces de l'environnement extérieur (sol, textiles, semelles de chaussures, pelage des animaux…) pendant des mois en attendant de trouver un hôte.

Selon le site spécialisé Filalapat, la parvovirose est présente en France depuis 1979.

Quels sont les chiens les plus sensibles au parvovirus ?

Tous les chiots peuvent attraper le virus, car il se transmet d'un animal malade à l'autre par simple contact, surtout en élevage en raison de la promiscuité. Le risque est très élevé après le sevrage, lorsque le chiot n'est plus protégé par les anticorps du lait maternel. Mais un chien adulte non vacciné est aussi exposé s'il rencontre le virus.

En outre, certaines races sont prédisposées à la parvovirose : le Berger allemand, le Rottweiler…

Les symptômes de la parvovirose

Fulgurant et extrêmement contagieux, le parvovirus incube en moins d'une semaine avec des symptômes variables en intensité selon les individus. Les plus caractéristiques sont les vomissements et les diarrhées (couleur lie de vin) nauséabonds, sévères et sanguinolents, souvent accompagnés de fièvre. Le chien infecté montre aussi des signes de léthargie et de douleur abdominale. Il perd l'appétit et se déshydrate rapidement. De plus, le virus s'attaque au système immunitaire dont l'affaiblissement ouvre la porte à de nombreuses bactéries.

Si vous constatez ces symptômes chez un chiot de moins d'un an ou chez un chien adulte non vacciné, la gastro-entérite hémorragique provoquée par le parvovirus est fortement probable. Une consultation vétérinaire d'urgence s'impose pour un diagnostic !

Peut-on soigner la parvovirose canine ?

Les chances de survie de l'animal dépendent de son âge, de la gravité de la contamination et du délai de prise en charge vétérinaire. Elles varient entre 50 et 70 % selon les informations transmises par les professionnels.

Il n'existe pas de traitement spécifique à la parvovirose, mais on traite ses symptômes en attendant que le système immunitaire reprenne le dessus. Le chien passe donc plusieurs jours sous perfusion en cabinet vétérinaire afin d'être réhydraté. Un traitement anti-vomitif et anti-diarrhéique est administré, avec éventuellement des pansements digestifs pour soulager les organes. Un antibiotique à spectre large peut aussi être donné dans le but de contrer les infections secondaires.

Le vaccin : seule réelle protection contre la parvovirose

Toujours grave et souvent létale, la parvovirose est évitable grâce à la vaccination. À huit semaines, au moment du sevrage, le chiot reçoit un primovaccin contre cette maladie virale et d'autres en combinaison. À douze puis seize semaines, un rappel est administré. Ensuite, le chien est vacciné à un an puis tous les ans à date anniversaire pour garantir une immunité durable.

Même si le vaccin n'est pas obligatoire, il peut sauver la vie de votre toutou !