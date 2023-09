Maladie hémorragique épizootique : de premiers cas détectés dans trois élevages du Sud-Ouest

Trois élevages du Sud-Ouest sont d'ores et déjà concernés. De premiers cas de maladie hémorragique épizootique (MHE) ont été détectés dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, a indiqué jeudi 21 septembre le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. "Des mesures de gestion de cette maladie sont mises en place par les services du ministère en lien avec les organisations professionnelles", précise le communiqué.

En conséquence, l'exportation de bovins vivants a été totalement interdite dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Landes, le Gers, la Haute-Garonne et l'Ariège, et en partie dans six départements voisins (Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude et Pyrénées-Orientales).