Malgré le rejet de la réforme des retraites, "la valeur travail ne s'est pas affaiblie" chez les actifs

Une grande partie des salariés (41%) souhaitent aussi aménager leurs conditions de travail avant de partir en retraite...

Et 14% sont également prêts à travailler moins ou sur des fonctions différentes avant leur retraite, quitte à être moins rémunérés. C'est significatif, surtout au moment des débats sur le pouvoir d'achat. On parle beaucoup de la pénibilité physique, mais notre enquête montre que la pénibilité psychique et psychologique est beaucoup plus importante et concerne de nombreux secteurs. 60% des travailleurs estiment que leur charge de travail s'est accrue depuis cinq ans, alors même que la durée du travail n'a pas augmenté. Si vous couplez cela avec certains facteurs comme le manque d'autonomie ou de faibles perspectives professionnelles, alors la population est de plus en plus réfractaire à cette réforme.