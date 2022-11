Maltraitance animale : cette nouvelle brigade qui traque les propriétaires abusifs

Un sujet de plus en plus central, d'autant plus que plusieurs cas de violences contre des animaux ont ému l'opinion publique ces derniers mois : un rappeur frappant son chien, un homme arrêté après avoir violé son chat en direct sur les réseaux sociaux, un chien mort en pleine canicule muselé et attaché à un grillage...

Les chiffres confirment ce phénomène de violences : les atteintes envers les animaux domestiques - mauvais traitements, sévices graves, atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de l'animal, abandons, etc. - ont augmenté de 30% entre 2016 et 2021, selon une étude du ministère de l'Intérieur publiée fin octobre. Dans le détail, en France en 2021, 12.000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, contre 9.200 en 2016, selon le service statistiques de Beauvau.