Maltraitance animale : bientôt des référents dans chaque commissariat et gendarmerie

Ces moyens sont mis en place alors que le nombre d'affaires liées à de la maltraitance animale a bondi ces dernières années. La SPA a traité 23.800 signalements en 2022, soit une progression de 52%. En France, en 2021, 12.000 infractions concernant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, contre 9200 en 2016, selon les chiffres du service des statistiques du ministère de l'Intérieur diffusés en octobre dernier.

Les atteintes envers les animaux domestiques - mauvais traitements, sévices graves, atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de l'animal, abandons, etc. - ont donc augmenté de 30% entre 2016 et 2021, selon une étude de l'Intérieur, alors que les actes de cruauté envers les animaux sont punis d'une peine de cinq ans de prison et de 75.000 euros d'amende.