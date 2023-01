Maltraitance animale : interdiction des "colliers de dressage" pour chiens et chats votée à l'Assemblée

Ajoutée en commission, une dérogation est prévue pour les services des armées utilisateurs de chiens et pour les opérations de capture d'animaux dangereux et errants. L'exception accordée aux militaires a été critiquée par la députée LFI Anne Stambach-Terrenoir. La proposition de loi interdit aussi la vente, la cession onéreuse ou gratuite et la publicité de ces "colliers de dressage", passibles d'une amende administrative de 3000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne morale.

La Fondation Brigitte Bardot s'est réjouie que ce texte participe à "mettre un terme à la maltraitance banalisée par l'éducation violente des animaux, dont les séquelles physiques et les conséquences traumatiques augmentent le risque de dangerosité et mènent à de nombreux cas d'abandons et d'euthanasies", selon elle.