Maltraitance en crèche : "La dépression existe même chez les bébés"

L'Assemblée nationale s'est prononcée ce mardi en faveur de la création d'une commission d'enquête sur la maltraitance dans les crèches privées. La publication d'un rapport au printemps puis la sortie de deux livres-enquêtes, début septembre, avaient ravivé le débat autour des dérives dans ces structures. Les situations décrites par leurs auteurs ne sont pas sans conséquence sur le plan psychologique et le développement des tout-petits, nous détaille une spécialiste.

La commission d'enquête parlementaire sur la maltraitance dans les crèches, notamment privées, verra bien le jour. Les députés se sont prononcés en faveur de sa création ce 28 novembre, après la publication d'un rapport de l'IGAS en avril dernier et de livres accusateurs, "Babyzness" et "Le prix du berceau", parus en septembre. "Le 22 juin 2022, un bébé de 11 mois a trouvé le mort empoisonné dans une entreprise de crèche appartenant au groupe People & Baby. Cette tragédie a contribué à libérer la parole des parents et des professionnelles concernant la maltraitance des enfants au sein des crèches privées lucratives." Ainsi commençait l'exposé des motifs de la proposition de résolution déposée par le député William Martinet au nom de son groupe, La France Insoumise, sur laquelle les députés étaient invités à trancher, ce mardi.

Dans le rapport commandé par le gouvernement, comme dans les deux enquêtes journalistiques, des témoignages avaient jeté une lumière crue sur le mode de fonctionnement de certaines structures, évoquant des enfants non changés, oubliés sur les toilettes, privés d'eau ou de sieste faute de lits en nombre suffisant, ou au contraire qu'on laisse pleurer jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Autant de pratiques dont l'impact sur le plan psychologique peut s'avérer considérable, selon les professionnels de la petite enfance. Karine Moulin, psychologue clinicienne et formatrice spécialisée petite enfance, protection de l'enfance, membre de l'A.NA.PSY.pe (association nationale des psychologues pour la petite enfance) et auteure du "Plaidoyer d’une psychologue clinicienne pour l’écoute de la parole des enfants", nous éclaire sur les conséquences qui peuvent en découler, notamment en termes de développement.

"Trop de stress a des conséquences sur le développement du cerveau"

La rédaction de TF1info.fr. Repas rationnés, couches non changées, soins minutés, humiliations, gestes brusques voire violents, non-surveillance débouchant sur des accidents corporels... les récents témoignages mettent en lumière la variété des dérives dont peuvent être victimes de très jeunes enfants, dont des bébés et des nourrissons, en crèche. Cela peut-il avoir des répercussions sur le plan psychologique ?

Karine Moulin. Évidemment. L'impact de telles pratiques sur l'enfant va dépendre du type de maltraitance institutionnelle subie et de la durée pendant laquelle elles ont perduré. En premier lieu, c'est la sécurité affective interne de l'enfant qui est mise en péril et fragilisée. C'est normalement ce sur quoi on travaille justement en crèche dès le plus jeune âge : la manière dont on parle à l'enfant, dont on le prend et le porte, dont on le change, dont le traite de façon générale, doit créer chez lui une sécurité intérieure essentielle à son développement. Quand elle est mise à mal, si on ne répond pas à ses besoins, ou de façon inadaptée, voire violente, s'il est dévalorisé, c'est l'insécurité psychique qui prend le dessus avec le risque d'entraver l'estime de soi et la confiance en soi comme la confiance en l'autre. En d'autres termes, sans cette sécurité physique, physiologique et psychique, on ne peut pas avoir confiance.

Or, chez un petit enfant, c'est ce besoin qui surplombe tous les autres, qu'on appelle le méta besoin, qui participe à la construction du narcissisme : en résumé, on se sent bon et aimé parce qu'on a reçu des bons soins (alimentation, hygiène, sommeil...).

Concrètement, un bébé qui a faim, qui a mal, qui pleure et dont on ignorerait les besoins, au bout d'un moment, n'appellera plus l'adulte et développera peut-être même une méfiance à son égard. C'est grave sur le plan psychologique parce que les bébés ont précisément besoin de construire des liens fiables et stables avec d'autres adultes que leurs parents, c'est ce qu'on appelle des figures d'attachement secondaires. Sur ce point, il est aussi important de rappeler que les bébés sont très observateurs du non verbal et donc très réceptifs aux intonations, aux émotions et aux gestes. Je donne souvent l'exemple auquel j'ai déjà assisté en crèche de professionnels surmenés, stressés ou distraits qui secouent les bébés pour essayer de les endormir, négligeant leur besoin de contenance pour être rassuré. La négligence et la maltraitance peuvent par extension également perturber la socialisation entre enfants ou encore leur développement cognitif, qui passe par l'exploration de l'environnement, de l'objet, les échanges aux autres. Accumuler trop de stress peut même avoir des conséquences directes sur le développement du cerveau des bébés pouvant entrainer des difficultés d'apprentissage à l'enfance.

Cependant, la plasticité cérébrale offre cette capacité au cerveau des enfants, s'il vivent à nouveau des expériences positives, de limiter tous ces effets que l'on vient d'évoquer. En d'autres termes, s'il est confronté à d'autres pratiques, l'enfant va pouvoir se construire autrement en dépit de ce à quoi il a été exposé et qui ne s'effacera pas. Il pourra aussi développer une résilience en étant de nouveau entouré de personnes bienveillantes.

"Un enfant hyper-vigilant face à l'adulte, ça doit alerter"

Alors qu'il est parfois difficile de mettre en évidence des faits de négligence ou de maltraitance, quels sont les signaux qui peuvent alerter les familles ou les équipes encadrantes ?

S'il y a des tensions répétées à la crèche, quelles qu'elles soient, que des enfants sont en souffrance en raison de pratiques inadaptées, bien souvent les comportements agressifs chez les petits vont augmenter au sein de la structure, cela peut se manifester par des morsures ou des griffures répétées, ou encore plus d'enfants qui se tapent. Rappelons que ces comportements, lorsqu'ils sont isolés et épisodiques, sont normaux chez les petits parce qu'ils font partie de leur développement et sont un mode d'expression à part entière : les enfants s'expriment avec leur corps. Mais quand ils augmentent et concernent plusieurs enfants, cela peut-être signe d'un malaise ou d'un dysfonctionnement au sein de la structure. Notons d'ailleurs que bien souvent, les familles confrontées à ce cas de figure vont d'abord penser à consulter en urgence leur pédiatre pensant que le problème vient de la sphère familiale... C'est d'autant plus vrai que des professionnels aux pratiques inadaptées auront tendance à ne pas se remettre facilement en question, en projetant sur les parents : il se passe quelque chose à la maison, la mère est enceinte, etc. Mais comme je le répète souvent en réunion et en formation : il faut aussi toujours aller voir ce qu'il se passe en crèche.

Un enfant qui deviendrait hyper vigilant face à l'adulte, c'est à dire qui serait aux aguets sans arrêt, en train de surveiller comment va se comportement l'adulte doit aussi alerter. C'est aussi le cas d'un enfant qui donnerait l'impression "d'être là sans être là", qui erre et papillonne au lieu de jouer et d'explorer. Notons que dans de rares cas, l'anxiété liée à la perte de confiance en l'adulte peut déboucher sur une dépression même chez des bébés. Bien souvent, ces bébés ne sourient plus du tout, ne viennent plus vers l'adulte, même vers ses parents qui viennent les chercher, ou encore développent des troubles de l'alimentation qui peuvent aussi s'accompagner de troubles du sommeil.

Quels conseils donner aux parents qui pourraient se sentir déboussolés, voire démunis, face à de tels changements de comportements ?

La réalité du terrain, c'est qu'il y a des familles qui ont tellement attendu pour avoir une place en crèche, qu'elles vont subir certaines choses sans rien dire ou très peu. D'autres ne disent rien parce qu'elles ont peur des répercussions que cela pourrait avoir chez les enfants en contact quotidien avec les professionnels au centre de soupçons. Pour autant, le premier conseil à leur donner, en cas de doute ou d'inquiétude, c'est d'en faire part à la directrice ou à la psychologue de la crèche qui pourra elle-même parfois observer certaines choses. Son rôle est aussi d'aider les parents à se positionner sur de potentiels comportements déviants. Lorsqu'un parent a observé des faits inadaptés, il est aussi du ressort de la psychologue de faire des écrits ou de signaler les faits de maltraitance.

Elle peut aussi être un soutien pour l'enfant et sa famille. Car en tant que parent, il n'est pas rare de se sentir trahi : parce qu'on confie ce qu'on a de plus précieux, un petit être vulnérable et dépendant. On peut aussi ressentir une forte culpabilité de ne pas avoir vu que quelque chose n'allait pas, d'avoir confié son bébé à des personnes qui n'ont pas été à la hauteur, et cela peut d'ailleurs déboucher sur un mal-être voire une dépression chez des parents aussi. D'autres parents peuvent développer de l'agressivité dans ce contexte. En dehors de la crèche, et du soutien de leurs proches, les familles confrontées à cette situation peuvent aussi se rapprocher de groupes de parole pour traverser cette étape.