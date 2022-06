Maltraitance en Ehpad : visé par 30 plaintes, le groupe Korian "prend au sérieux ces accusations"

Pour l'heure, aucune enquête n'est engagée contre le groupe, poursuit le représentant de Korian. "Mais le groupe prend ces accusations au sérieux. Il s'agit de familles, de personnes qui sont en souffrance, en détresse, en colère", déclare-t-il sur LCI, appelant ces dernières "à se rapprocher du groupe ou de [lui]. Si ces familles ont des réclamations, elles seront traitées."

"À chaque fois qu'il y a eu un dysfonctionnement, le groupe a saisi l'ARS ou le procureur de la République et a fait des signalements. On collabore, on fait des signalements", rappelle-t-il d'ailleurs.