"Mangez vos morts" : d'où vient cette expression utilisée par la députée LFI Danièle Obono ?

Ainsi, selon Martine Courtois, professeure de littérature française contemporaine à l'Université de Dijon et autrice d'un article publié en 2015 dans "Communications", cette expression, tout aussi insultante, serait une adaptation de l'italien du sud "managgia li mortacci tui" ("malédiction sur tes morts"), "managgia a chi t’è morto". "Il s'agit de malheur et non de manger", souligne Martine Courtois dans cet article.